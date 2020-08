Une grande nouvelle pour moi…" avait ainsi annoncé, il y a quelques jours, notre JCVD national en publiant une photo de lui faisant le grand écart sur le logo de Netflix. Si de nombreux internautes misaient sur l’arrivée de ses plus grands succès sur la célèbre plateforme de streaming, Netlfix vient de confirmer leur collaboration sous la forme d’un film. Les mythiques muscles de Bruxelles ont ainsi débuté, le 24 juillet dernier à Kiev, le tournage d’une comédie d’action intitulée Le Dernier Mercenaire. Réalisé par David Charhon, ce projet a pour but de "renouer avec la grande tradition des films d’action des années 80-90" selon le cinéaste de De l’autre côté du périph et Cyprien.