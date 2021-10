Même s'il semble toujours en pleine forme, à 75 ans, Sylvester Stallone semble manifestement décidé à passer la main dans les séries qui ont fait son succès. Après avoir fait ses adieux à Rocky et à Rambo, il vient de faire de même, via Instagram, à Barney Ross, le mercenaire qu'il incarne dans The Expendables.

"Il est temps de passer à autre chose", déclare-t-il sur Instagram, lors du dernier jour de tournage de The Expendables 4, le film qui doit sortir l'année prochaine au cinéma. "C'est mon dernier jour, alors j’en profite, mais c’est toujours aigre-doux. C’est quelque chose auquel je suis tellement attaché. Cela fait près de 12 ans et je suis prêt à passer le relais à Jason , à le mettre entre ses mains expertes."

Pour autant, il n'entend pas s'arrêter de tourner des films: il sera à l'affiche de The Samaritan en août 2022 avant d'enchaîner avec le tournage de Little America, une dystopie dans laquelle la Chine possède les États-Unis d'Amérique. Et bien naturellement, il va devoir sauver la fille d'un milliardaire enfermée dans un ghetto. Ses fans peuvent donc se rassurer: il n'envisage toujours pas de prendre sa retraite.