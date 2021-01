A force de s'être traîné dans la boue dans les cinq aventures de Rambo et d'avoir sué sang et eau sur les rings de Rocky, Sylvester Stallone semble tout particulièrement apprécier prendre une douche ou se plonger un bain dans des pièces différentes. Sinon, comment expliquer qu'il vient d'acheter une superbe villa à Palm Beach comportant presque deux fois plus de salles de bain (douze en tout) que de chambres (sept) ? Et s'il a envie de se baigner entre deux savonnages, pas de souci: la propriété comporte un spa, une piscine et un accès direct à la mer, à peine une dézaine de mètres plus loin.

Coût de cette demeure de 13.200 m² pour la star de 74 ans ? 35,4 millions de dollars. Quand on aime l'eau, d'évidence, on ne compte pas.