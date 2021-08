Qu’il paraît loin, le temps où Sylvester Stallone était moqué par les cinéphiles de la planète entière et où sa marionnette incarnait l’absence totale de réflexion ou de culture dans Les Guignols de Canal +. Aujourd’hui, alors qu’il a 75 ans (depuis le 6 juillet), l’heure n’est plus aux moqueries. Son image de gros dur qui massacre tout ce qui bouge ne le phagocyte plus autant que dans les années 80. Elle prête même plutôt à sourire gentiment, avec une pointe de compréhension. Le temps a fait son office et désormais Sly incarne la réussite hollywoodienne non pas juste au box-office, mais sur la durée. Et ça, c’est la vraie marque de reconnaissance à l’ombre des studios californiens.

Cette semaine, l’Étalon ita lien (comme on le surnommait à ses débuts) est entré un peu plus dans la légende avec un exploit peu banal. Grâce à The Suicide Squad, le blockbuster de James Gunn centré sur les super-vilains de l’univers DC Comics dans lequel il double King Shark, il vient de décrocher sa vingtième place de numéro un au box-office américain. Sur 65 longs métrages présentés en salle, le résultat est impressionnant. Mais pas autant que le fait d’être parvenu à placer au moins un film en tête des recettes durant chacune des six dernières décennies.

Sans citer toute sa filmographie, dans les années 70, il y est arrivé grâce à un film dont personne ne voulait, Rocky. Dans les années 80, il récidive en boxeur, mais aussi grâce à Rambo. Dans les années 90, Cliffhanger lui permet de rester au sommet. Driven poursuit sur cette lancée dans les années 2000, et The Expandables a remis les "vieux" musclors en tête dans les années 2010. Avec The Suicide Squad, il ajoute désormais une nouvelle décennie à son incroyable palmarès.

Une fameuse preuve de longévité. Et ce n’est sans doute pas fini : un quatrième volet de The Expendables est d’ores et déjà annoncé pour ces prochaines années.