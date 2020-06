Les nouvelles en provenance d’Hollywood pourraient refroidir plus d’un cinéphile. Les derniers blockbusters estivaux viennent d’être repoussés : Tenet au 12 août, Mulan au 21 août. Wonder Woman 1984 était déjà reprogrammé au 30 septembre et Bob l’Éponge ne sortira que sur les plateformes de streaming.

Pourtant, les salles de cinéma ont réalisé des efforts exceptionnels pour rassurer les spectateurs et les inciter à découvrir des œuvres qui sortent un peu plus des sentiers battus dès ce mercredi 1er juillet. Cela concerne les deux plus grands groupes du pays (voir ci-dessous), mais aussi des cinémas de plus petite taille, comme L’Aventure à Bruxelles.

