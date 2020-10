La comédienne belge, nouvelle recrue du Grand Cactus sur Tipik, interprète le rôle de Lady Hightail dans 100% Loup, "tantôt louve, au premier abord stricte et militaire, mais avec un cœur ️d’or" ! Une première pour Tamara Payne. "C’est un personnage très profond, nous confie l’artiste trentenaire. J’ai ri, pleuré, c’est tout un tas de beaux sentiments. Et c’est surtout un rêve de gosse de pouvoir doubler un film d’animation !"

Célèbre en Belgique pour son personnage de Stacy Star, Tamara Payne est ravie qu’on ne lui ait pas demandé de jouer cette fameuse "baraki" de Charleroi. "Heureusement, sinon ça n’aurait pas du tout été dans le film. Je ne pense même pas qu’on reconnaîtra ma voix sur ce personnage particulier. Mais le but est de porter un projet et non pas qu’on nous reconnaisse à tout prix." Au contraire, le choix de sa voix sur ce rôle fut judicieux selon elle. "J’ai une voix assez basse, donc je ne peux pas faire la princesse, ni jeune première, contrairement au rôle plus âgé, plus pincé et plus sophistiqué de la Lady (sourire) !"

Bref, un tout autre monde pour elle mais un vrai exercice de comédienne. "J’appréhendais complètement car le doublage est un métier à part entière, ça s’apprend, conclut celle qui a bouclé son enregistrement en à peine quelques heures. On doit vite comprendre l’essence du personnage. Comme c’est une doyenne sophistiquée, je ne pouvais pas être moi-même non plus. Elle a un côté aimant aussi, donc il fallait que cela se sente dans la voix."