Le grand piège avec les "biopics", c’est qu’ils peuvent très vite sombrer dans la caricature ou carrément être hors sujet. Aux manettes de Rocketman, film consacré au destin hors-norme du chanteur Elton John, le réalisateur Dexter Fletcher n’a pas sombré à ces écueils. Et pour cause, l’icône britannique de la pop, l’homme aux cinq Grammy Awards et 300 millions de disques vendus, l’homme aux 4 000 concerts donnés dans plus 80 pays est l’un des producteurs du film, tout comme son mari, le cinéaste David Furnish. Ce film, c’est donc sa vie fidèlement incarnée, revisitée par l’acteur Taron Egerton (Kingsman).

(...)