Gérard Jugnot est très fier de Pourris gâtés: il peut le dire, ce n’est pas son film !

N’y allons pas par quatre chemins et laissons à Gérard Jugnot, personnage principal de Pourris gâtés, le soin de "pitcher" le film de Nicolas Cuche : "Le thème est simple : c’est celui du mec qui pour donner une leçon à ses enfants organise un faux truc et puis, après, ça lui retombe sur la gueule."

L’arroseur arrosé, en quelque sorte, mais version 2020, avec en toile de fond quelques images du Rocher et des hauteurs de Marseille où le film a principalement été tourné. Un régal pour Jugnot, qui se retrouve, le temps d’un film (qu’il n’a pas réalisé et dont il peut dire du bien en toute sincérité), veuf richissime à la tête d’une fratrie de trois qui lui mène la vie dure. Une vraie comédie, rythmée et très bien dialoguée mais dans laquelle s’invite quelques fois une petite larmichette (si toutefois vous avez le cœur sensible)., rigole Jugnot.