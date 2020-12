Jon Favreau doit bénir le ciel d’avoir créé Baby Yoda, ou plutôt Grugo, puisque tel est son nom officiel désormais. Le bébé vert de 50 ans suscite un engouement planétaire que personne ne pouvait prévoir. Au point d’avoir immédiatement propulsé la série The Mandalorian au sommet de l’attente des spectateurs.

Et ce n’est pas tout. Une enquête menée par la société National Research Group auprès de 350 000 personnes (c’est gigantesque) a aussi propulsé la saga en tête des franchises les plus divertissantes, séries télé, films de cinéma et jeux vidéo confondus.

Voici le top 20 des franchises :

1 The Mandalorian

2 Avengers

3 Stranger Things

4 John Wick

5 Black Panther

6 Les gardiens de la galaxie

7 The Witcher

8 Ozark

9 Spider-Man : Into the Spider-Verse

10 Black Widow

11 Deadpool

12 Thor

13 Iron Man

14 Mario Bros.

15 Toy Story

16 Doctor Strange

17 Spider-Man

18 Coco

19 Le Roi Lion

20 Hamilton

Même si certains résultats surprennent (Coco et Hamilton ne sont pas vraiment des sagas), globalement, cela reflète bien la toute-puissance actuelle de Disney + et Netflix, qui détiennent à eux seuls 70 % de ce top 20. Et même s’ils ont surtout brillé par leur absence cette année, les Avengers, seuls ou en équipe, continue de faire rêver les foules.

Du côté des surprises, on notera le peu de présence des jeux vidéo non liés à une franchise superhéroïque, qui connaissent pourtant un succès gigantesque depuis le confinement. Seul Mario Bros. se glisse dans ce classement. Mais d’après les analystes, cela serait dû au fait qu’Animal Crossing, pourtant très en vogue cette année, est avant tout considéré comme un "espace créatif" plutôt qu’un jeu.

L’enquête s’est aussi intéressée aux franchises qui suscitent le plus de discussions. Et là, c’est Black Mirror qui l’emporte, devant la série du National Geographic, Cosmos, Black Panther et la comédie musicale Hamilton.

Pour ne pas passer pour un inculte, on sait donc désormais quelles séries il faut rattraper d’urgence.

P.L.