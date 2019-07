Le retour d’Edward Furlong, alias le célèbre John Connor de la saga, dans la suite de Terminator fait polémique car l’acteur a été condamné à cinq ans de probation, à une cure de désintoxication pour toxicomanie et à une thérapie.

"Il est important de ne pas passer sous silence le passif d’Edward Furlong simplement parce qu’il revient dans un rôle que tout le monde adore", a indiqué le programme California Partnership to End Domestic Violence au Hollywood Reporter à propos de celui qui a été arrêté à plusieurs reprises entre 2012 et 2013 pour suspicion de violence domestique à l’encontre de sa petite amie. Celle-ci avait fini par obtenir une injonction d’éloignement à son encontre. "Il y a des conséquences pour les victimes de violences qui pourraient réfléchir à deux fois avant de demander de l’aide si elles voient quelqu’un obtenir gloire et popularité sans être tenu pour responsable de ses actes par ses fans et ses pairs."

P.-Y.P.