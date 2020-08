Le 31 août, cela fera exactement 23 ans que Lady Di a perdu la vie dans un accident de la route à Paris. Sans jamais disparaître de la mémoire collective pour autant.

Au mois de juin, Pablo Larrain annonçait son intention de tourner un long métrage sur Lady Di, intitulé Spencer, avec Kristen Stewart dans le rôle principal. "Nous avons décidé de faire un film sur l’identité et la façon dont une femme décide qu’elle ne veut pas devenir Reine. C’est une femme qui, au fil du film, réalise qu’elle veut être la femme qu’elle était avant de rencontrer Charles. Kristen Stewart peut être très mystérieuse et fragile et puis finalement extrêmement forte. C’est ce dont nous avions besoin. La combinaison de tous ces éléments m’a fait penser à elle." Le choix a pourtant suscité bien des polémiques, tant la star de Twilight ne ressemble pas à la Princesse.

(...)