Pas de superstar à l’affiche (même si Carey Mulligan, Lily James et Ralph Fiennes font partie de la crème des comédiens britanniques), pas de scène d’action, pas de super-héros, pas de suspense, pas d’humour, pas de grand "méchant", à peine une petite romance nullement centrale dans l’intrigue : sur papier, The Dig, sorte d’anti-Indiana Jones, possède peu d’atouts pour ne pas croupir dans l’anonymat le plus complet.

Mais le 7e art n’a rien d’une science exacte et, contre toute attente, ce long métrage centré uniquement sur l’archéologie fait un malheur sur Netflix. Et suscite même déjà des polémiques sur les réseaux sociaux. Avec pour seule et unique raison l’âge des personnages. Lorsqu’en 1939 la riche veuve Edith Pretty fait inspecter les tumulus de sa propriété de Sutton Hoo par un archéologue amateur, elle a 56 ans. Mais à l’écran, Carey Mulligan, qui lui prête ses traits, n’en a que 35. Du coup, de nombreuses voix se sont élevées pour critiquer ce choix de ne pas avoir pris une quinquagénaire, alors que, du côté masculin, choisir des interprètes plus âgés ne semble avoir posé aucun souci. Basil Brown avait 51 ans à l’époque, contre 58 pour Ralph Fiennes. Quant à l’archéologue du British Museum, Charles Phillips, il n’était âgé que de 38 ans, tandis que son double à l’écran, Ken Stott, en a 66.

Même si tous sont formidables, cela renvoie à cette règle non écrite qui veut qu’il devient extrêmement difficile pour une femme de plus de 40 ans de décrocher un rôle. Et c’est choquant.

Dommage, car dans l’ensemble le film respecte assez bien la réalité. À deux nuances près : les fouilles ont été réalisées en deux parties, en 1938 et 1939, et les "visions" de la propriétaire des lieux, qui était convaincue de parler aux morts, ont été supprimées du récit.