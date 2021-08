Que ce soit pour Rocky, Rambo ou The Expendables, Sylvester Stallone a de la suite dans les idées. Et il le prouve à nouveau avec la mise en chantier d'un quatrième volet de sa réunion des malabars des années 80. Cette fois, en plus de Jason Statham, Dolph Lundgren et Randy Couture,a fait appel à une spécialiste des grands spectacles (Transformers, Jennifer's Body, Les tortues Ninja) dont la carrière est en chute libre depuis une dizaine d'année, Megan Fox. Qui tiendra le premier rôle féminin avec l'espoir de remonter la pente hollywoodienne.

A ses côtés, et c'est bien plus inattendu, débarque le rappeur 50 Cent, dont la filmographie est loin d'être aussi impressionnante que sa musculature (Den of Thieves, Escape Plan 2 ou les séries Conan et Power). Selon certaines rumeurs, nullement confirmées jusqu'à présent, Bruce Willis pourrait effectuer lui aussi son retour, tandis que Pierce Brosnan pourrait donner un petit côté "bondien" à l'histoire.

Le scénario est inconnu, mais n'a jamais constitué l'essentiel de cette saga avant tout basée sur l'adrénaline, les combats et l'humour au plus mauvais moment, comme dans les années 80. D'ailleurs, dans le DVD du troisième opus, Sylvester Stallone avait expliqué le mauvais résultat au box-office par un manque de castagne. "Je crois que c'était un très mauvais calcul d'avoir voulu toucher le plus large public possible en diminuant la violence qu'attendent les spectateurs. Je suis certain qu'on ne commettra plus cette erreur." Le ton est déjà donné.

Ce que semble confirmer Jason Constantine, un des dirigeants de Lionsgate: "C’est tellement amusant de réunir ces stars pour un film d’action sans retenue. Le nouveau film fera monter les enchères et sera la plus grande et la plus badass des aventures à ce jour."

Le tournage doit débuter en octobre. Aucune date de sortie n'a encore été fixée.