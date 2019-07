Depuis que Martin Scorsese a annoncé l’engagement de Robert DeNiro, Al Pacino, Joe Pesci et Harvey Keitel pour son nouveau film de gangsters, The Irishman fait partie des événements les plus attendus de 2019. Mais aucune date de sortie n’avait été communiquée par Netflix pour ce long métrage à gros budget (125 millions $). Mais on sait désormais qu’il sera disponible sur la plateforme (et en salle ?) dès le 28 novembre. Pourquoi si tard ? Il faut rajeunir les stars via les effets spéciaux…