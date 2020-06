Disney + Le spin-off de Star Wars n’a pas souffert du confinement.

Le Covid-19 a porté un coup sévère à de nombreuses productions, postposées de plusieurs mois. Mais toute règle comporte ses exceptions et The Mandalorian en fait partie, pour le plus grand bonheur des abonnés à Disney +. Y compris les Belges, qui pourront y souscrire en septembre. La deuxième saison du spin-off de Star Wars est en effet bel et bien annoncée pour le mois d’octobre.

"Par chance, nous avons terminé les prises de vues avant le confinement, a expliqué le producteur Jon Favreau lors de l’ATX TV festival. Donc, grâce aux avancées technologiques de Lucasfilm et ILM, nous avons été capables de réaliser l’édition des effets spéciaux à distance. La série sera donc disponible sur Disney + en octobre, comme prévu."

Il en a aussi profité pour rassurer les fans, inondés de rumeurs de changements concernant cette suite. "Nous avons construit sur ce que le public a aimé durant la première saison. Ce n’est donc pas la saison d’après, mais une continuité."

Hommage à George Lucas

Qui ressemble surtout à un hommage à George Lucas. "On a voulu spécialement une version de Star Wars qui reflète bien les genres qui l’ont influencé : l’aventure spatiale, les westerns, les films de samouraïs, les films d’aventures durant la Deuxième Guerre mondiale. C’est donc une série originale, mais aussi une réflexion sur notre passé cinématographique."

Elle est attendue avec impatience.