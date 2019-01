C’est un signe des temps : aujourd’hui, pour mobiliser les réseaux sociaux, il faut lancer des défis. Régulièrement plutôt ridicules (qui ne se souvient de l’Ice Bucket Challenge qui consistait à se verser un seau d’eau glacée sur la tête ?) ou dangereux (se filmer en train de sauter dans une piscine depuis un balcon), mais aussi parfois utiles. Comme le 4 % Challenge du mouvement Time’s Up.

Partant du principe que, sur la décennie écoulée, seuls 4 % des 1 200 films hollywoodiens les plus populaires ont été réalisés par des femmes, la productrice de Hunger Games, Nina Jacobson, l’actrice Angela Robinson, le réalisateur du Ghostbusters féminin Paul Feig et le comédien Franklin Leonard ont mis au défi tous les interprètes recensés aux États-Unis de jouer sous la direction d’une cinéaste dans les dix-huit prochains mois.

Un appel très largement entendu, puisqu’une flopée de stars se sont engagées à respecter ce principe, donc à donner plus de poids et de visibilité aux réalisatrices dans une industrie encore terriblement machiste. Jusqu’à présent les actrices se sont montrées les plus enthousiastes, dans la foulée de Jennifer Lopez, Susan Sarandon, Amy Schumer, Brie Larson, Constance Wu, Bryce Dallas Howard, Kerry Washington, Eva Longoria, Olivia Wilde, Michelle Monaghan, Zoe Kazan ou Reese Witherspoon. Mais, et c’est une excellente nouvelle, de nombreux comédiens, scénaristes et réalisateurs sont en train de leur emboîter le pas, à l’instar de J. J. Abrams (Star Wars Épisode IX), Adam Scott, Armie Hammer, Eric Hesserer, Colin Trevorrow, Jordan Horowitz (le producteur de La La Land), Josh Gad ou John Legend.

Ce n’est qu’un début, mais ce mouvement pourrait bouleverser Hollywood. Comme l’écrit le mouvement Time’s Up, "toutes les études montrent que les réalisatrices engagent plus de femmes, offrent plus de rôles aux actrices de plus de 40 ans, représentent mieux la diversité ethnique et font appel à plus de femmes pour les fonctions qui ne se voient pas à l’écran."

Un petit engagement pour les stars qui pourrait donc se transformer en grand pas pour l’égalité dans le 7e art.