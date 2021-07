Vingt-cinq ans à peine, déjà une nomination aux Oscars pour Call Me By Your Name, quinze lignes dans sa filmographie (dont Lady Bird, Un jour de pluie à New York, Les filles du Docteur March) et un sourire qui fait des ravages auprès des jeunes cinéphiles : ce n’est pas un hasard si Denis Villeneuve a choisi Timothée Chalamet pour tenir le rôle principal du remake de Dune. Le jeune Franco-Américain est l’acteur le plus en vogue d’Hollywood actuellement. Ce qui ne l’empêche pas de se montrer incroyablement à l’aise en dépit de l’enthousiasme délirant que provoque la moindre de ses apparitions.

Interview exclusive de celui qui incarne un étudiant français révolutionnaire dans le formidable The French Dispatch de Wes Anderson.