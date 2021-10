Un phénomène. Comme on n’en avait plus vu depuis Leonardo DiCaprio version La Plage. Timothée Chalamet, c’est un tsunami de talent qui lui permet de briller aussi bien dans les blockbusters (Dune, actuellement à l’affiche) que dans le cinéma d’auteur (Beautiful Boy ou Un jour de pluie à New York) ou l’hommage de Wes Anderson au journalisme, The French Dispatch (en salle ce mercredi). À 25 ans, il a déjà mis Hollywood à ses pieds (une nomination aux Oscars avant de devenir le nouveau Willy Wonka devant la caméra de Paul King) ainsi que tous les ados de la planète.

