Entre Spider-Man et Charlot, difficile de trouver le moindre point commun. Sauf pour Damien Chazelle, le réalisateur de La La Land. Bien que les deux personnages évoluent dans des univers totalement différents, le cinéaste oscarisé a décidé d’établir un lien entre eux en engageant un des visages les plus iconiques de l’homme-araignée, Tobey Maguire, pour incarner Charlie Chaplin dans son nouveau film, Babylon. Détail cocasse, Robert Downey Jr. avait lui aussi porté le chapeau melon et la moustache dans Chaplin de Richard Attenborough, en 1993 (avec une nomination aux Oscars à la clef), avant de devenir l’incarnation d’Iron Man, le mentor de Spider-Man.

Dans Babylon, Tobey Maguire sera bien entouré, puisque Margot Robbie, Brad Pitt, tiendront les rôles principaux de stars du muet confrontés à l’avènement du cinéma parlant dans les années 20. Et à leurs côtés, on retrouvera Katherine Waterston, Olivia Wilde, Jean Smart, Samara Weaving et Spike Jonze.

Il ne faudra pas attendre très longtemps pour découvrir le résultat sur les grands écrans, puisque Babylon est déjà attendu en salle pour le 25 décembre de cette année. Avec un gros parfum de nostalgie et de modernité.