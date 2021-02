Avant d’être recruté en 2015 par Marvel comme nouveau Spider-Man, Tom Holland avait cherché à devenir un des héros de Star Wars. Mais il a été recalé aux auditions "pour le rôle de John Boyega, je pense".

Alors que sa partenaire incarnait une droïde, il a été pris d’un fou rire. "Je ne pouvais tout simplement pas m’arrêter de rire. J’ai trouvé ça tellement drôle. Et je me sentais vraiment mal, parce qu’elle essayait vraiment d’être une droïde convaincante, ou un drone ou peu importe comment on les appelle. Je n’ai évidemment pas eu le rôle." Cela lui a permis de devenir un super-héros à la place.