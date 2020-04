Tom Holland, manifestement très en forme, a trouvé un moyen amusant de passer le temps durant le confinement. Jake Gyllenhaal a relevé le défi. Ryan Reynolds a préféré regarder ça derrière son écran, incrédule.

Au mois de février, Tom Holland avait décidé de prendre du recul par rapport aux médias sociaux. ""Je me demandais : ‘Combien de likes ai-je reçu ?’ ou ‘Que dit-on à propos de ma photo ?’ Mais aussi qui fait ceci ou cela ? J’étais plus concentré sur ma vie sur Instagram que sur ma vraie vie. Maintenant que j’ai fait un pas de côté et que je me concentre sur Tom et son futur - je parle de moi à la troisième personne, je donne l’impression d’être un tel crétin, mais vous savez ce que c’est, je travaille sur moi-même -, je me sens super bien."

D'évidence, il a revu son point de vue sur la question à force de rester chez lui et de se demander comment occuper les longues heures de confinement en s'amusant tout en entretenant un peu sa condition physique. La solution trouvée par l'interprète de Spider-Man: lancer un défi farfelu à ses potes d'Hollywood.

Tablettes de chocolat à l'air, manifestement en grande forme, il leur a demandé de faire la même chose que lui, à savoir effectuer le poirier puis enfiler un t-shirt placé à terre. Opération qu'il a réussie sans grande difficulté. En voici la preuve.

Défi brillamment relevé par Jake Gyllenhaal.

Mais la réaction la plus hilarante, vient, comme par hasard, de Ryan Reynolds, totalement incrédule en regardant la performance de son ami.

Un petit défi qui a au moins le mérite de faire sourire. Ce n'est déjà pas mal.