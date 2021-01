Dans le film de Paul Greengrass, mais aussi dans sa vie d’homme public, l’acteur de 64 ans est un homme engagé.

Campons tout de suite le décor si vous le voulez bien. Nous sommes en 1870, au Texas. Sous un soleil de plomb et des pistes poussiéreuses. Le capitaine Jefferson Kyle Kidd, incarné par Tom Hanks, a survécu à plusieurs guerres.

Depuis quelques années, il parcourt les villes, afin de lire à voix haute des journaux à un public de toute origine et de toute éducation. Un soir, après une de ses lectures, une de ses connaissances lui propose, contre une poignée de dollars, de transporter Johanna Leonberger comme un vulgaire paquet. Sa mission ? La ramener auprès de la famille qui lui reste. Quatre ans plus tôt, la fillette a été le témoin du massacre des siens par les Indiens. Adoptée par les Kiowas, elle est devenue au fil du temps une des leurs. Sauf que maintenant, elle va devoir repartir chez les Blancs. Ce qui est hors de question pour elle.

Déterminée, la jeune fille n’aura qu’une idée fixe : retrouver les Kiowa même si le clan auquel elle appartenait a été éradiqué. Au cours de ce périple, le capitaine Kidd et l’infortunée Johanna devront non seulement affronter les voleurs et les brigands sur leur chemin, mais aussi l’armée et les Indiens. Prévu initialement pour être projeté sur grand écran, News of the World – La mission, en version française – de Paul Greengrass ne sera finalement pas proposé – COVID oblige – dans les salles obscures mais sur Netflix début février. Une belle acquisition pour la plateforme de streaming car cette production a toutes les chances de rafler une moisson d’Oscars.

Avant d’être un film réalisé par le journaliste Paul Greengrass, “La mission” est un livre de la poétesse et romancière Paulette Jiles ? Qu’est-ce qui vous a plu dans cette histoire ?