C’est une particularité du public belge : il se rend avant tout en famille dans les salles de cinéma. Enfin, un peu plus encore que le reste du monde, comme le prouve, systématiquement, la présence plus importante des films d’animation dans le top 10 belge de l’année que dans le classement mondial.

Dans ce contexte, rien d’étonnant de retrouver les films Disney aux places d’honneur dans notre box-office. Mais aussi massivement que depuis le début de 2019, ça, personne ne l’avait prévu. C’est bien simple : sur les sept films qui ont réalisé le plus d’entrées dans nos salles depuis le 1er janvier, six sont estampillés d’oreilles rondes. Seul Dragons 3 : le monde caché parvient à se faufiler, et encore, à la sixième place seulement.

Autre surprise : Avengers : Endgame, désormais champion du box-office mondial de tous les temps avec 2,795 milliards de dollars de recettes, doit se contenter de la deuxième place sur le podium noir-jaune-rouge. Battu par Le Roi lion, qui a attiré 1 232 428 Belges en trois semaines seulement. Suivent Aladdin et Dumbo, deux adaptations de dessins animés. C’est dire si la formule plaît chez nous.

Voici le top 10 belge depuis le début de l’année :

1. Le Roi lion : 9 96 178 € ;

2. Avengers : Endgame : 7 822 699 € ;

3. Aladdin : 4 446 680 € ;

4. Dumbo : 3 809 586 € ;

5. Captain Marvel : 3 245 701 € ;

6. Dragons 3 : le monde caché : 3 099 767 € ;

7. Toy Story 4 : 2 972 296 € ;

8. Spider-Man : Far From Home : 2 825 181 € ;

9. Green Book : 2 077 278 € ;

10. La Vie secrète des animaux 2 : 1 838 960 €.