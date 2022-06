Le record du genre reste détenu par Avengers: Endgame qui avait dépassé ce montant cinq jours après sa sortie mondiale, en avril 2019. Au final, le film de super-héros a engrangé 2,797 milliards de dollars.

Il multiplie les records d’exploitation depuis et pourrait aisément doubler ce chiffre d’ici la fin de la saison estivale. Porté par des critiques favorables et une mise en scène spectaculaire, film de Joseph Kosinski est devenu le plus grand succès de la carrière de Tom Cruise, qui fêtera ses 60 ans le 3 juillet.

Le résultat est d’autant plus remarquable que Top Gun n’est même pas sorti en Russie et en Chine, deux marchés importants. C’est seulement le deuxième film depuis le début de la pandémie du Covid à engranger de telles recettes avec Spider-Man : No Way Home (1,9 milliard de dollars au total).

Le blockbuster Marvel/Disney de l'été, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, plafonne à un peu moins d'un milliard de recettes (947 millions de dollars), sept semaines après sa sortie.

Selon le studio Paramount, qui a produit le film pour 170 millions de dollars et le distribue, les bons résultats du film sont dus en partie à sa diffusion en Imax et au fait que de nombreux spectateurs retournent le voir.