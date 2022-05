Pour le tournage de Top Gun : Maverick, il a forcé tous les acteurs à suivre une préparation militaire de trois mois, pour apprendre à jouer dans les vraies conditions de vol, y compris lors de cascades à couper le souffle. "Je ne voulais pas tourner de suite tant qu’on n’avait pas une histoire spéciale et que la technologie n’avait pas suffisamment évolué pour qu’on vive plus intensément l’expérience du pilotage d’un avion de chasse, explique-t-il. Nous avons travaillé avec la Navy pour savoir comment tourner. Parce que si nous faisions ce film, c’était pour réellement voler. La Navy nous a dit que si on devait s’éjecter, il fallait survivre dans l’eau. Nous avons donc suivi son difficile programme d’entraînement. J’ai aussi piloté seul, pour qu’on ressente les sensations dans un avion. Puis, on a fait ressentir à tout le monde ce qu’on éprouve dans un jet." Cerise sur le gâteau, les acteurs ont aussi dû apprendre à diriger la caméra en vol. Mais le résultat est bluffant.