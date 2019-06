Cinéma 25 % des jouets vendus sont liés au 7e art (). Cela représente 14 milliards $ par an.

Pour tous les vendeurs de jouets de la planète, la sortie Toy Story 4 constitue une aubaine. La garantie de très bonnes ventes. Et pour cause, en 2018, le merchandising lié au cinéma a rapporté 122,7 milliards $. Et 12 % de ce montant, soit 14,72 milliards $), proviennent uniquement de l’industrie du jouet.

En France et en Angleterre, 23 % des jeux vendus sont liés à une licence cinématographique. Aux États-Unis, c’est 25 %. Et chez les moins de cinq ans, ce pourcentage grimpe jusqu’à 40 %.

(...)