Layer Cake, Factory Girl, Stardust, G.I. Joe, Foxcatcher, American Sniper, À vif ou The Lost City of Z : la filmographie de Sienna Miller ne manque pas d’allure.

Mais ses souvenirs sont nettement moins reluisants : "On m’a hurlé dessus, sous-payée, sous-évaluée, traitée comme de la merde, mais personne, heureusement, n’a jamais osé me faire de proposition indécente." On peut difficilement qualifier cela de déclaration d’amour au petit monde du cinéma.