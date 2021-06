N'en jetez plus: il y en a vraiment pour tous les goûts cette semaine au cinéma.

Mou, lâche, sans opinion, incapable de se défendre quand il surprend des cambrioleurs amateurs dans sa maison : plus effacé et insipide que Hutch Mansell (l’excellent Bob Odenkirk, star de Breaking Bad, Better Call Saul ou Fargo), cela n’existe pas.