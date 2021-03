Désigné meilleur acteur dans la catégorie comédie pour son rôlé dans, Sacha Baron Cohen a également vu son film remporter le prix du meilleur long-métrage dans cette même catégorie. Des Golden Globes plutôt réussi donc pour l'acteur, qui n'a pas hésité à user de l'humour lors de son discours de remerciement.

"Attendez, Donald Trump conteste le résultat", a lâché Sacha Baron Cohen, faisant semblant de lire un message sur son téléphone. "Il affirme que plein de gens morts ont voté, ce qui est vraiment insultant pour la Hollywood Foreign Press Association", a-t-il ajouté, ironisant sur les procédures que l'ex-président des États-Unis avaient lancées pour contester la victoire de Joe Biden à la présidentielle.

En plus de Donald Trump, Sacha Baron Cohen s'est aussi moqué de Rudy Giuliani, l'avocat de Trump. Dans Borat 2, celui qui est aussi l'ancien maire de New York a été piégé par l'acteur. Rudy Giuliani y est filmé dans une posture un peu délicate dans une chambre d'hôtel, suite à une interview avec une fausse journaliste (l’actrice Maria Bakalova). "Je dois dire que ce film n’aurait pas été possible sans ma ‘co-vedette’, un nouveau talent venu de nulle part et qui s’est révélé être un génie de la comédie", a donc déclaré Sacha Baron Cohen lors de son discours de remerciement, "Je parle, bien sûr, de Rudy Giuliani".

Ne s'arrêtant pas là, l'acteur britannique en a rajouté une couche, se moquant notamment de la fois où l'avocat était tellement en nage lors d'un meeting de campagne de Donald Trump que sa teinture de cheveux coulait sur ses tempes. "Notre film n’était que le début pour lui, Rudy a joué dans une série de films comiques. Des succès comme ‘Quatre paysages de saison’, ‘Les cheveux teints un autre jour’ et le drame judiciaire ‘Un pet très public’.”