C’est un des charmes de la saga James Bond, toutes les cascades sont "réelles", sans ajout d’effets spéciaux. Ce parti pris vise à rendre tangibles et impressionnantes les scènes d’action, mais il a un coût. Et pas seulement parce qu’il a fallu débourser 32 millions d’euros rien que pour le crash des voitures dans Spectre… Le prix du danger, en quelque sorte. Qu’est en train de payer Cary Joji Fukunaga, le réalisateur de la vingt-cinquième aventure officielle de l’agent 007.

Voici trois semaines, Daniel Craig s’était blessé en Jamaïque. L’acteur de 51 ans n’aime pas être doublé. "Il était en train de sprinter pendant le tournage quand il a dérapé et il est tombé d’une manière assez étrange, a déclaré un témoin au Sun. Il avait très mal et se plaignait de sa cheville. Comme vous l’imaginez, il était énervé que cela se soit produit. Il a lancé sa veste de costume par terre de frustration." Résultat : une opération et deux semaines d’indisponibilité.

Mais pas question de prendre du retard pour autant. La date de sortie a déjà été annoncée (le 8 avril 2020) et Eon Production entend la respecter. Pendant la revalidation de Daniel Craig, ce sont donc les séquences où il n’apparaît pas qui ont été avancées. Y compris certaines scènes d’action particulièrement chaudes.

Manque de chance : la répétition de l’une d’elles ne s’est pas du tout déroulée comme prévu. "Durant une scène d’explosion contrôlée de Bond 25 aujourd’hui à Pinewood, des dégâts ont été causés à l’extérieur du plateau 007, a précisé la production sur Twitter. Personne n’a été blessé sur le set. Cependant, un membre de l’équipe qui se trouvait à l’extérieur souffre d’une légère blessure."

Selon le Sun, l’accident se serait produit lors du réglage d’une cascade impliquant une boule de feu dans un laboratoire. "Il y a eu trois grosses explosions et une partie du toit de la scène de Bond a sauté", détaille le journal. Un panneau serait alors tombé sur un technicien. "C’était le chaos total", relate un témoin.

Il n’en fallait pas plus pour que certains évoquent déjà une malédiction. Un mauvais œil qui a déjà frappé plusieurs fois James Bond. Durant les prises de vues de Quantum of Solace, Daniel Craig s’est déchiré les muscles de l’épaule, coupé au pouce et fêlé des côtes, alors qu’en quatre jours à peine, deux accidents graves ont émaillé des cascades. Pour Casino Royale, il s’était retrouvé chez le dentiste, deux dents en moins. Et Spectre avait aussi été interrompu deux semaines à cause de ses blessures au genou.

Mais parfois, à quelque chose malheur est bon. Les enfilages de smoking de Daniel Craig correspondent aux quatre seuls films de 007 à avoir dépassé les 500 millions de dollars de recettes.