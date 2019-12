Ce mercredi 18 décembre est un grand jour pour tous les fans de la force et des sabres-lasers.

Star Wars 9, l'Ascension de Skywalker, sort enfin dans toutes les salles de cinéma. Ce neuvième opus va clôturer la troisième trilogie de la saga à succès avant que l'histoire ne prenne un tout autre virage lors des prochaines trilogies. Toute une galaxie de fans n'en peuvent plus d'attendre. Mais selon un acteur du film, il vaut mieux qu'ils soient prévenus: le film pourrait les décevoir.

C'est ce qu'a lâché Richard E. Grant, qui interprète l'Amiral Pryde. Au micro d'io9, il a annoncé que la fin de Star Wars allait être semblable à celle de Game of Thrones: très attendue et très décevante. Pour la série, l'attente était énorme et la déception des fans toute aussi grande.

"Les gens sont extrêmement passionnés et possessifs quand il s'agit de Star Wars. Je le comprends parfaitement parce que je suis un fan de Star Wars depuis que j'ai 20 ans, en 1977, quand j'étais étudiant en acting. Il y aura inévitablement un syndrome Game of Thrones à la sortie du film, parce que vous ne pouvez pas contenter tout le monde.", détaille-t-il.

Avant de poursuivre et d'aborder la fin du film: "En ce qui concerne la fin, espérons que la majorité des gens auront l'impression que leur souhait a été exaucé, entre ce qu'elle est vraiment et ce qu'ils auraient aimé qu'elle soit. Mais il y aura forcément des gens qui ne seront pas dans ce cas. Et vous ne pouvez pas l'anticiper. Vous devez faire ce qui est honnête et vrai pour vous-mêmes. Et je pense que J.J. Abrams et Chris Terrio l'ont fait jusqu'au bout d'eux-mêmes."