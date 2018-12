Cinéma Pour, Victor Polster () fait partie des 15 nouveaux grands talents internationaux de l’année.

Qualifié dans une carte blanche du Hollywood Reporter de "film le plus dangereux pour la communauté transgenre" , Girl a été emporté par la polémique et ne s’est pas retrouvé dans la présélection de neuf films pour l’Oscar du meilleur film étranger. Mais le petit bijou de Lukas Dhont a malgré tout fait forte impression auprès des critiques de cinéma américains. La meilleure preuve en est que la même bible des grands studios a intégré notre compatriote Victor Polster parmi les quinze talents internationaux qui se sont révélés en 2018.

À côté de Letitia Wright (Black Panther), Jodie Whittaker et Olivia Colman (Broadchurch), Ol Parker (le réalisateur de Mamma Mia ! Here We Go Again), Joanna Kulig (extraordinaire dans Cold War) ou Yalitza Aparicio (Roma), il a retenu l’attention par sa prestation qualifiée de "captivante".

"Le fait que Lukas Dhont ait choisi Victor Polster pour incarner une transgenre, Lara, dans le film belge Girl a été source de polémique" , écrit The Hollywood Reporter . "Mais rares sont ceux qui contestent la performance captivante de Victor Polster. Il a décroché le prix du meilleur acteur à Cannes, à Un certain regard pour son premier rôle, en plus d’une nomination aux prix du cinéma européen. Il est ainsi passé d’une traite du statut d’inconnu à celui de nouvelle sensation."

Peu de nos compatriotes ont eu droit à un tel honneur. L’avenir s’annonce donc rose pour Victor Polster.