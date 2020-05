Paiement par appli plutôt qu’aux guichets et sièges libres : les salles de cinéma vont devoir s’adapter.

Rien ne sera plus comme avant. Voilà le nouveau credo d’Hollywood. Même si l’industrie du cinéma mise toujours sur un retour en salle en juillet, avec Tenet de Christopher Nolan en tête d’affiche pour remotiver les cinéphiles, personne ne s’attend à ce que l’expérience du grand écran reste la même qu’avant le Covid-19.

Toutes les études vont dans le même sens : il va falloir convaincre les spectateurs de reprendre le chemin des multiplexes. Et cela ne va pas être une sinécure. Un sondage réalisé par Atom Tickets auprès de 1 500 personnes, donne une bonne idée des évolutions à venir. Si seulement 1 % des sondés ne désire plus jamais voir un film en salle, 21 % vont les imiter en attendant la découverte d’un vaccin. Un fameux trou dans les caisses en vue.

Ce n’est pas tout. 42 % conditionnent leur venue à des sièges vides entre eux, 21 % à des mesures sanitaires supplémentaires, 14 % au port d’un masque par le personnel et 6 % à la prise de température à l’entrée. Seuls 12 % souhaitent encore acheter des tickets aux guichets, les autres se prononçant pour le recours à une appli. Et ils sont encore 61 % à choisir le paiement virtuel pour les pop-corn et sodas. De gros bouleversements en vue, donc.