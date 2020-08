Des concerts d’Angèle, des Rolling Stones ou encore d’Étienne Daho seront diffusés ce mois-ci dans les salles des Kinepolis.

Déjà six mois que les musiciens ont rangé leurs instruments, que les chanteurs ont déposé le micro et que les salles de concerts restent fermées. En plus des concerts, la crise sanitaire a aussi eu raison des grands festivals cet été. Pour tenter de combler le manque de ces événements musicaux, Kinepolis organise pendant tout le mois d’août son "Ciné Music Festival", en collaboration avec Universal Music France.