Tourner aux côtés de JoeyStarr, cela vous dit? L'agence de casting Castprod.com est à la recherche de figurantes pour le prochain film de Jean-Luc Herbulot, “La saveur de la mort". Les heureuses élues apparaîtront dans une scène de trafic de femmes, qui se veut "soft" comme le précise l'annonce. La scène, qui serait l'une des plus importantes du film, sera filmée le 18 février prochain en soirée à Herstal, en province de Liège.

Les profils recherchés sont des jeunes femmes âgées entre 18 et 28 ans. Pour celles qui seraient intéressées l'intrigue du film tourne autour d'un tueur à gages, interprété par JoeyStarr. Ce dernier, après une crise existentielle, décide de tout arrêter et de s'enfuir avec l'élue de son coeur. Mais les choses ne se passeront pas comme prévu lorsque son ancien patron, un homme mystérieux, se mêlera de ses plans.

Du côté du casting, on retrouve en plus du rappeur Asia Argento, Ruben Ochiandiano et Riccardo Scamarcio.

Envie de tenter l'expérience, rendez-vous sur le site de l'annonce pour plus d'informations et postuler.