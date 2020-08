Si la Belgique comptera cinq coproductions sélectionnées à la prestigieuse Mostra de Venise - dont la 77e édition se déroulera début septembre (Miss Marx en Compétition officielle, L’homme qui a vendu sa peau et Zanka Contact en compétition à Orizzonti, Mandibules en Hors Compétition et The Book of Vision comme film d’ouverture à la Settimana Internazionale della Critica) -, notre pays classe aussi pour la première fois un film en compétition dans Venice VR Expanded.

Cette section du festival dédiée à la réalité virtuelle se tiendra en ligne cette année, crise sanitaire oblige. Et on y retrouve donc, en compétition officielle, Kinshasa Now de Marc-Henri Wajnberg. À savoir une expérience interactive suivant l’histoire de Mika qui, chassé de chez lui, se retrouve seul dans les rues de Kinshasa à 14 ans. Alors que l’histoire prend place, des choix sont proposés et le spectateur décide alors de la suite du film. Avec Kinshasa Kids en 2012, le réalisateur belge avait déjà marqué le festival de cinéma italien de son empreinte en étant sélectionné dans la section parallèle Giornate degli Autori, inspirée par la fameuse Quinzaine des Réalisateurs de Cannes.