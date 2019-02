C’est une de ces histoires comme on raffole à Hollywood. Avec un budget qui lui permettrait à peine de louer le gros orteil de Bruce Willis pendant une heure, Alan Delabie est parvenu à tourner, à Lille, Bruxelles et Los Angeles, un film à l’affiche duquel se trouvent Eric Roberts (le frère de Julia), Bob Wall (l’adversaire légendaire de Bruce Lee dans Opération Dragon), Merrick Mccartha (Les Feux de l’amour), Cartiona MacColl (Plus belle la vie) et… le magicien belge Carlos Vaquera. Résultat : Anatomy of an Antihero sera présenté en première mondiale le mercredi 20 février au cinéma Vendôme de Bruxelles. Avant un tapis rouge à Hollywood fin avril ou début mai.

"C’est une histoire de dingue, explique l’acteur-scénariste de 44 ans, couronné d’un prix d’interprétation au Festival Los Angeles Film Awards. J’étais à San Diego quand j’ai (...)