Pour les inconditionnels de la série "Dowton Abbey" qui fut diffusée pendant six saisons, racontant la vie de la famille de lord Grantham, il faudra patienter jusqu’en septembre prochain pour voir le film qui a été réalisé avec la plupart des protagonistes connus.

Le contexte est la venue en 1926 du roi George V et de la reine Mary à Dowton Abbey et tout ce que cela comporte comme lourdeur de protocole et organisation dans les moindres détails.

Le château - le cadre est celui du château de Highclere - devient une véritable ruche où tout le monde s’active pour veiller à la perfection absolue pour être à la hauteur de cette royale visite mais le comte et ses domestiques comprennent que la Cour dépêche sur place le personnel de la Cour qui se substitue à celui de Dowton.

La bande-annonce donne déjà le tempo de ce qui promet d’être un savoureux moment so British !