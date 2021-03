Et une "annus horribilis" à ajouter à l'agenda de la famille royale britannique, une ! Déjà terriblement ébranlée par l'interview accordée par Meghan et Harry à Oprah Winfrey et les terribles accusations de racisme, elle peut s'apprêter à vivre un nouveau cauchemar dans un avenir assez proche. La chaîne de télévision Lifetime, qui avait déjà diffusé Harry & Meghan en 2018 sur leur histoire d'amour puis Harry & Meghan: Becoming Royal en 2019 sur leur expérience ensemble à la Cour, remet le couvert avec Harry & Meghan: Escaping the Palace. Mais cette fois, le ton sera fortement différent.

Le conte de fées cède en effet la place aux révélations sur toutes les raisons qui ont poussé le couple à couper les ponts avec la famille royale. "Harry & Meghan: Escaping the Palace révèlera ce qui s'est réellement passé à l'intérieur du palais royal et qui a conduit Harry et Meghan à tout plaquer pour se forger un futur pour eux-mêmes et leur fils Archie, annonce le communiqué de Lifetime. Le film détaillera l'isolement grandissant et la tristesse de Meghan, mais aussi la déception du couple que La Firme (surnom du Palais, ndlr) ne l'a pas défendu contre les attaques de la presse et la peur d'Harry que l'histoire se répète et qu'il ne soit pas capable de protéger sa femme et son fils contre les mêmes forces qui ont causé finalement la mort de sa mère. Harry & Meghan: Escaping the Palace dévoilera aussi les disputes privées au sein de la famille entre William et Harry, Kate et Meghan, Harry et Charles, qui ont finalement amené à couper le corder avec la royauté."

Menhaj Huda, qui avait signé les deux premiers films, devrait prendre en charge le troisième volet de cette trilogie. Le casting n'est pas encore connu mais le tournage devrait débuter encore au printemps, pour une sortie attendue en automne. Enfin, attendue par beaucoup de monde, mais certainement pas par la Reine Elizabeth II.