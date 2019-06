Les fans d’Elton John sont vraiment à la fête. Déjà gâtés avec le formidable biopic Rocketman, ils vont être aux anges en découvrant la bande originale de la version live du Roi Lion.

À côté de ses grands classiques (comme "Can You Feel the Love Tonight" , vocalisé par Beyoncé) apparaît en effet un morceau inédit, composé spécialement pour le film, "Never Too Late" , que le chanteur de 72 ans interprète en personne. Voilà qui devrait garantir à nouveau le succès de cette musique de film.