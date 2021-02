"C’est bien plus beau lorsque c’est inutile !" Comment ne pas penser, avec une égale part d’admiration et de sidération, à cette tirade de Cyrano de Bergerac en découvrant l’enquête de WhatCulture.com ? Les fans ont analysé Un jour sans fin pour déterminer combien d’années Phil Connors (incarné par Bill Murray) a revécu le jour de la marmotte à Punxsutawney. Sur base des images et dialogues, mais aussi du temps nécessaire pour apprendre le piano ou la sculpture sur glace, ils en ont conclu qu’il est resté coincé 33 ans et 350 jours. On ne sait pas, par contre, quel temps leur fut nécessaire pour aboutir à cette conclusion.