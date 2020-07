Un nouveau "Dirty Dancing" est en préparation Cinéma Pierre-Yves Paque Un film de danse se déroulant dans les années 90 et mettant en vedette Jennifer Grey (alias Bébé) serait en préparation du côté de Lionsgate, nous apprend le site américain Deadline.

© D.R.

Son titre serait un secret bien gardé. Si la célèbre société de production qui détient les droits du film refuse de confirmer l’information, elle ne la dément pas non plus. Pour rappel, sorti en 1987, le premier Dirty Dancing avait rapporté 218 millions de dollars au box-office US et s’était vu récompensé par l’Oscar de la Meilleure chanson originale pour "The Time of My Life".