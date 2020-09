Deux fois oscarisée en l’espace de cinq ans, dans la catégorie meilleure actrice, pour Boys Don’t Cry de Kimberly Peirce en 2000 et Million Dollar Baby de Clint Eastwood en 2005, Hilary Swank est aujourd’hui au générique de Away, une série programmée sur Netflix depuis le 4 septembre. La star y incarne une astronaute envoyée en mission vers Mars pour plusieurs années. Cheffe d’un petit équipage international, Emma Green devra quitter son mari et sa fille tout en menant à bien un voyage ô combien périlleux. Forcément, elle ne va pas bien l’encaisser. Pire, elle va être rongée par la culpabilité. La grande question posée par la série étant au fond comment survivre quand l’immensité nous sépare ?

Qu’est-ce qui vous a poussé à signer pour cette série en 10 parties ?

"Le fait déjà que le commandant en charge de cette mission soit une femme et qu’elle soit entourée de collègues de différentes races et de différentes orientations sexuelles. Nous avons vu ces dernières années - et pas seulement dans les histoires se déroulant dans l’espace - beaucoup de films ou de séries filmés avec un œil masculin et blanc. C’est que j’appelais un regard de myope. Le monde a changé et les réalisateurs ne s’en sont pas toujours aperçus ! Dans Away, nous avons, par exemple, intégré des scénarios tournant d’une love story LGBTQ. Pourquoi ? Parce que c’est finalement ce qui est représentatif de ce qui se passe lorsque vous marchez dans la rue. Vous ne pouvez pas l’occulter. Quant à la représentation des genres, vous savez, aujourd’hui, à la NASA, vous avez autant de femmes et d’hommes chez les astronautes."

Pensez-vous que Away peut avoir un impact chez les jeunes ?

"Oui, en particulier chez les jeunes filles chez qui des vocations peuvent naître. Away montre en effet des femmes qui ont réussi à s’affranchir des hommes. Des astronautes surtout qui ont été jusqu’au bout de leur rêve. Quand j’étais ado, j’ai moi-même voulu devenir astronaute. Cela m’a trotté dans la tête pendant des années…"