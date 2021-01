Kevin Costner n’avait probablement pas imaginé son anniversaire comme ça. Pour ses 65 ans, ce lundi 18 janvier, il n’a droit quasiment qu’à de mauvaises nouvelles.

La première concerne Jim Wilson, le réalisateur qui lui offrit son premier grand rôle en 1983 dans Stacy’s Knight. Le cinéaste est engagé par son ami comme vice-président de sa société, TIG Productions, en 1990. Ensemble, ils vont notamment produire Danse avec les loups, le film aux sept Oscars qui consacre Kevin Costner en tant que superstar.

Depuis une quinzaine d’années, les relations entre les deux hommes se sont fortement tendues. Et désormais, Kevin Costner attaque son ancien associé en justice et lui réclame 15 millions $, estimant qu’il a profité indûment de sa notoriété pour gagner 35 millions $. Un procès qui risque de faire grand bruit.

Comme si cela ne suffisait pas, Kevin Costner vient d’apprendre que son dernier film, Let Him Go, ne sortira pas dans les salles, mais uniquement en Blu-Ray et en streaming.

Et pour rendre le gâteau d’anniversaire encore plus indigeste, voilà que fleurissent des rumeurs de départ de Yellowstone, la série dans laquelle il incarne un vieux cow-boy éprouvant les pires difficultés à s’adapter à un monde qui change. Lors d’une interview accordée à Good Day New York, il a admis ne pas savoir ce qu’il adviendrait de son personnage dans la quatrième saison. On a connu des anniversaires plus joyeux.