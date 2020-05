Jamais deux sans trois. Après Howard Hawks en 1932 et Brian De Palma en 1983, c’est au tour du réalisateur de l’épatant Call Me By Your Name, Luca Guadagnino, de s’attaquer à Scarface. D’après Variety, le studio Universal lui a demandé de mettre en images le scénario concocté par les frères Joel et Ethan Coen. La Bible hollywoodienne ajoute que le nouveau long métrage "réimaginera le cœur de l’histoire des immigrants telle qu’elle était décrite dans les films de 1932 et 1983 et se déroulera à Los Angeles." Le film de Brian De Palma, avec Al Pacino et Michelle Pfeiffer, est considéré comme un chef-d’œuvre des films de gangsters.