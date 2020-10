Vincent Dedienne et Camélia Jordana vont faire rire les élèves et les parents.

À l’instar de tous les blockbusters américains, No Time To Die a été reporté à l’année prochaine (au 2 avril). Jusqu’en 2021, les cinéphiles n’auront donc d’autre choix que de se rabattre sur des films pointus ou des comédies françaises. Par chance, dans ce dernier domaine, la production est plutôt intéressante. Avec, notamment, Parents d’élève, une réalisation plus que sympathique, basée sur des protagonistes profondément attachants.