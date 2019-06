Quand ils ont tourné la trilogie Matrix, en 1999, ils s’appelaient Larry Wachowski et Andy Wachowski. Désormais, ce sont Lana et Lilli, puisqu’elles ont toutes deux décidé de devenir des femmes.

Mais elles n’ont rien perdu de leur amour du cinéma et ont annoncé qu’elles donneront une suite aux aventures cyber punk de Neo, qui furent un succès planétaire. Le scénario a été confié à Zak Penn et si Keanu Reeves a fait savoir qu’il ne rempilerait pas, Michael B. Jordan, la star de Creed et Black Panther, sera de la partie.

Le début du tournage est prévu pour début 2020, à Chicago.