L'acteur américain Cameron Boyce, connu notamment pour son rôle de Luke Ross dans la série Disney "Jessie", est décédé samedi à l'âge de 20 ans, rapporte la chaîne américaine ABC News, s'appuyant sur une source familiale.

L'acteur était malade et suivait un traitement, a précisé la chaîne. Cameron Boyce a fait sa première apparition au cinéma à l'âge de 9 ans lorsqu'il évoluait dans le film d'horreur "Mirrors", aux côtés de Kiefer Sutherland notamment. Il a ensuite joué dans les comédies "Grown Ups" et "Grown Ups 2", avec Adam Sandler et Chris Rock.

Sa notoriété a franchi un cap avec son rôle dans "Jessie", une série réalisée entre 2011 et 2015, et il a tourné dans d'autres films de Disney comme "Descendants" et "Descendants 2".