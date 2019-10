Michelle Fairley, alias Catelyn Stark dans la série à succès Game of Thrones, va jouer dans Wise Blood, le nouveau film du cinéaste belge Bouli Lanners.

Le tournage a débuté ce lundi sur l’île de Lewis, dans le nord de l’Écosse. Au casting, on retrouve aussi Julian Glover (Game of Thrones, Indiana Jones) et Clovis Cornillac. L’intrigue ? Wise Blood racontera l’histoire d’amour passionnée entre Phil, un homme qui a perdu la mémoire suite à une attaque cérébrale, et Millie, une jeune femme vivant dans une communauté presbytérienne sur cette fameuse île écossaise de Lewis.