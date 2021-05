C'est l'une des scènes les plus mythiques du cinéma. Dans Sept ans de réflexion, en pleine période caniculaire, Marilyn Monroe et Tom Ewell tentent de se rafraîchir un peu en circulant dans les rues de New York. Puis elle s'arrête au-dessus d'une bouche d'aération du métro. " Vous sentez la fraîcheur du métro. N'est-ce pas délicieux ?" Un courant d'air soulève alors sa jupe, qu'elle s'empresse de rabaisser. Bien que tournée en 1955, cette séquence reste dans toutes les mémoires. Illustrée par les paroles d'Alain Souchon: " Et la vie toute entière, absorbée par cette affaire, par ce jeu de dupes, voir sous les jupes des filles."

A l'époque, la scène fit sensation. Aujourd'hui, 66 ans plus tard, elle fait polémique. En raison d'une statue géante, de huit mètres de haut, intitulée Forever Marilyn, qui devrait être installée devant l'Art Museum de Palm Springs. Le directeur du musée, s'y oppose fermement: "Il faut songer aux enfants qui visiteront notre musée. La première chose qu'ils verront en sortant ce seront les dessous et la petite culotte de Marilyn. Ce sera très choquant." Point de vue partagé par celle qui occupait les fonctions juste avant lui: elle trouve l’œuvre "absolument sexiste" et estime qu'elle encourage un phénomène de harcèlement sexuel appelé "upskirting", à savoir prendre des photos sous les jupes des femmes. Elle n'est pas la seule à penser de la sorte puisqu'une pétition contre cette statue a déjà récolté 40.000 signatures.

D'autres estiment qu'il s'agit d'une représentation iconique qui sera excellente pour le tourisme et qu'il ne faut pas laisser gagner la cancel culture. Le débat fait rage. Reste à voir si les autorités de Palm Springs prendront sept ans de réflexion avait de rendre publique leur décision.